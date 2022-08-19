KAYSERİ'DE SIĞINMACILAR GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE YANGIN ÇIKARDI

KAYSERİ İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkarıldığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Akşam saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. İddiaya göre Geri Gönderme Merkezinde bulunan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmemek için yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü. (DHA)