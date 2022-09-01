Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

01.09.2022 12:54
Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Ekiplerin Melikgazi ilçesinde yaptığı çalışmalar sonucunda Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 1 şahıs tespit edildi.

İkamete yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, evde bulunan materyallere de ekipler tarafından el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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