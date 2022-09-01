Kayseri'de DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti için çalışma başlatıldı. Ekiplerin Melikgazi ilçesinde yaptığı çalışmalar sonucunda Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 1 şahıs tespit edildi.

İkamete yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, evde bulunan materyallere de ekipler tarafından el konuldu. - KAYSERİ