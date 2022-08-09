Ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

09.08.2022 15:27
Ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akkışla ilçesinde yapılan çalışmalarda; ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akkışla ilçesinde yapılan çalışmalarda; ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akın Mahallesi arazisinde KOM Şube Müdürlüğü ve Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen önleyici kolluk devriyesi esnasında S.A.'nın ayçiçeği tarlası içerisinde kenevir bitkisi bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek bölgede yapılan arama neticesinde 126 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Akkışla, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika
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