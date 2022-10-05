İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında aranan 306 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında aranan 306 kişiyi yakaladı

05.10.2022 17:04
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında aranan 306 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan ve UYAP kapsamında aranan 306 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan ve UYAP kapsamında aranan 306 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 kasten öldürme ve 70 kasten yaralama olayına karışan 152 şüpheli adli makamlara sevk edildi, 2 şüpheli tutuklandı.

58 hırsızlık ve dolandırıcılık olayında gözaltına alınan 63 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP kapsamında aranması bulunan 306 şüpheli de yakalandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında aranan 306 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında aranan 306 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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