Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP kapsamında aranması bulunan 306 şüpheli de yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 kasten öldürme ve 70 kasten yaralama olayına karışan 152 şüpheli adli makamlara sevk edildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında aranan 306 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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