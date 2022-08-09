Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu

09.08.2022 15:23
Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; çay ve tütün tespit ve uyuşturucu köpeklerinin katılımıyla yol kontrolü yapıldı. Kontrollerde durdurulan bir tır içerisinde 11 karton ve 7 paket bandrolsüz, hologramsız kaçak sigara ile 4 şişe halinde toplam 6 litre kaçak alkol ele geçirildi. Kontrol için durdurulan bir diğer tır içerisinde ise 26 karton ve 260 bandrolsüz, hologramsız kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu - Son Dakika

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