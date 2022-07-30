Kayseri'de bin 125 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de bin 125 kök kenevir ele geçirildi

30.07.2022 10:00
Kayseri'de bin 125 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Pınarbaşı ilçesinde bin 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Pınarbaşı ilçesinde bin 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı Kaynar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı çerçevesinde Hilmiye Mahallesinde K.A.'nın tarlasında kenevir ekili olduğu görüldü. Jandarma ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile K.A.'nın tarlasında yapılan kontrolde 250 metrekarelik ekili alan içerisinde 50-200 santim boylarında değişkenlik gösteren bin 125 kök kenevir bitkisine el konuldu. K.A. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bin 125 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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