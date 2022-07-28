Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye ülkesinde bulundukları dönem sürecinde PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmalar sonucunda; 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik Kocasinan ve Talas İlçelerinde bulunan 2 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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