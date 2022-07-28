PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı

28.07.2022 13:11
PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda PKK'KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda PKK'KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye ülkesinde bulundukları dönem sürecinde PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmalar sonucunda; 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik Kocasinan ve Talas İlçelerinde bulunan 2 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu Jandarmadan kaçak sigara operasyonu Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement