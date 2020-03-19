Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden trafik denetimi
6 saat önce
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte meydana gelebilecek trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen sivil personel tarafından otobüs ve minibüsler durdurularak, sürücüler denetlendi.
Açıklamada, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettirilecek." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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