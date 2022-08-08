Jandarma Güven Timleri'nden denetim - Son Dakika
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Jandarma Güven Timleri'nden denetim

08.08.2022 09:51
Jandarma Güven Timleri'nden denetim

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda yoklama kaçağı olan ve aranan 6 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda yoklama kaçağı olan ve aranan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçesi, Gesi/Koramaz Vadisi, Sarımsaklı Barajı, Erciyes Bölgesi'nde bulunan Mesire Alanları'nda ve Yeşilhisar ilçesi Soğanlı örenyeri bölgesinde, halkın güvenliğinin sağlanması ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla görevlendirilen Güven Timlerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişi ve İl Göç İdaresi tarafından aranan 4 yabancı uyruklu kişi olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Güven Timleri, Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Güven Timleri'nden denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Güven Timleri'nden denetim - Son Dakika
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