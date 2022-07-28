Jandarma 'güven timleri' kentin huzuru için çalışıyor - Son Dakika
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Jandarma 'güven timleri' kentin huzuru için çalışıyor

28.07.2022 11:30
Jandarma 'güven timleri' kentin huzuru için çalışıyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan 'güven timleri' Kayseri'nin huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan 'güven timleri' Kayseri'nin huzurunu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığında, turizm ve mesire alanlarında suç ve suçlularla etkin mücadele ederek, emniyet ve asayişin temini, vatandaşın alın terinin, emeğinin, birikiminin art niyetli kişiler tarafından çalınmasının önlenmesi amacıyla, 'Güven Timleri' göreve başladı. Güven Timleri tarafından, 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 430 şahıstan sorgulandı.

Yapılan sorgularda 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 22 şahsa orman yangınları konusunda bilgilendirme yapılırken, 8 şahsa da yardımcı olundu. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu Jandarmadan kaçak sigara operasyonu PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Güven Timleri, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 'güven timleri' kentin huzuru için çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma 'güven timleri' kentin huzuru için çalışıyor - Son Dakika
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