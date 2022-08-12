Jandarma bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Jandarma bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi

12.08.2022 11:01
Jandarma bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Trafik Jandarma ekipleri tarafından Develi, Kocasinan, Melikgazi, Yahyalı, İncesu, Pınarbaşı, Felahiye ve Tomarza ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde, toplam bin 456 öğrenciye genel trafik kuralları, yaya önceliği konularında trafik eğitimi verildi.

Yapılan eğitimlerle trafik kuralları konusunda bilinçli yol kullanıcıları yetişmek ve meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek hedefleniyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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