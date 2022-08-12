Yapılan eğitimlerle trafik kuralları konusunda bilinçli yol kullanıcıları yetişmek ve meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek hedefleniyor. - KAYSERİ

Trafik Jandarma ekipleri tarafından Develi , Kocasinan , Melikgazi, Yahyalı , İncesu , Pınarbaşı , Felahiye ve Tomarza ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde, toplam bin 456 öğrenciye genel trafik kuralları, yaya önceliği konularında trafik eğitimi verildi.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma bin 456 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Son Dakika

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