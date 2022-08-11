Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

11.08.2022 10:27
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesinde B.E. ve Melikgazi İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde İ.A.'nın ikametlerinde arama yapıldı. B.E.'nin üst aramasında kasık bölgesine saklanmış şekilde yaklaşık 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise televizyon ünitesi altına zulalanmış şekilde yaklaşık 13 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek el konuldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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