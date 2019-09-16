İlköğretim haftası dolayısıyla gerçekleştirilen çelenk koyma töreninde açıklama yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci," Çocuklarımızla beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.



Bu yıl bir hafta öne alınarak 16 Eylül'de başlayan İlköğretim Haftası dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni gerçekleşti. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ilçe milli eğitim müdürleri, ilkokul örencileri ve öğretmenler katıldı.



Çelenk koyma alanına çocuklarla beraber gelen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Bugün İlköğretim Haftası dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anıtının önünde çelenk koyma töreni gerçekleştireceğiz çocuklarla beraber. Biliyorsunuz ki İlköğretim Haftası kanuni bir düzenleme ve böyle olduğu için bu hafta başlıyor. Bakanlığımız yeni bir eğitim-öğretim planlamasıyla 1 hafta öne aldı. Okullarımız geçen hafta açıldı ve 306 bin öğrencimiz ile 220 bin öğretmenimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için büyük bir fedakarlıkla göreve başladı. Okullarımız hazır ve herhangi bir problemimiz yok, her şey yolunda. İnşallah geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte" dedi.



Törende İstiklal Marşı'nın ardından küçük çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktılar. - KAYSERİ