Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden Kanser Taraması Yaptırmak İsteyen Kadınlara Destek

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, kırsalda yaşayan ve kanser taraması yaptırmak isteyen kadınları Sağlıklı Yaşam Merkezleri veya Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) ulaştırmaya devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında Mahzemin ve Yemliha mahallerinde görevli sağlıkçılar tarafından tespit edilen kadınlar, Medine Sağlıklı Yaşam Merkezine getirilerek kanser taramasından geçirildi. Kanser tarama çalışmaları hakkında bilgi veren Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serpil Poyrazoğlu; "Medine Sağlıklı Hayat Merkezimizim içerisinde bulunan Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezimizde mamografi taramaları yapılmaktadır. Merkezdeki vatandaşlarımız ilçemizde bulunan mamografi çekimlerinden çok kolay faydalanabiliyorlar. Ancak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın için bu hizmeti ulaşmak daha zor. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğümüzle beraber kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı bu hizmete dahil etmeyi düşündük. İlk olarak yaklaşık 30 kişilik bir grubu İl Sağlık Müdürlüğümüzün tahsis etmiş olduğu araçlarla Medine Sağlıklı Yaşam Merkezine getirdik ve gerekli taramalarını yapıldı. Yapılan taramaların ardından çeşitli bilgiler verdiğimiz vatandaşlarımızı ikamet ettikleri yerlere tahsis edilen araçlarla geri bırakıyoruz. Bu tür çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla devam edecek. Kocasinan ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve kanser taramasına gelme imkanı olmayan vatandaşlarımıza, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Taramaya Mahsemin köyünden gelen Hatice Tarhan isimli vatandaş da verilen hizmetten memnuniyetini dile getirerek, "Ebe hanım köyümüzde anons yaptırarak bizleri listeye aldı. O kayıtlara göre gelen servis bizi köyden alarak buraya getirdi. Şu an kanser taramasından geçiyoruz. Allah bu hizmetleri getiren herkesten razı olsun" dedi. - KAYSERİ