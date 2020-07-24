Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli'den çay ikramını iptal etme önerisi - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, son günlerde kent genelinde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı çay ikramlarını iptal etme önerisinde bulundu.

Benli, paylaşımında "Kayseri'deki vaka artışı dün açıklandı. Karşılaştığımız herkesi Kovid-19 taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız. Maske - mesafe. Çay ikramlarını iptal edelim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, son 3 günde vaka sayısı en çok artan iller arasında Kayseri'nin de bulunduğunu açıklamıştı.