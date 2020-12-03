Kayseri Sağlık Müdürü Benli, aile hekimleriyle pandemi çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, aile hekimleri tarafından yürütülen pandemi çalışmalarını değerlendirmek üzere online toplantı yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Benli, il sağlık müdürlüğü yöneticileri, ilçe müdürleri ve aile hekimleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, filyasyon çalışmaları ve aile hekimlerinin hasta/temaslı takip süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Benli, pandeminin yönetiminde beş hususun önemine dikkat çekerek, bunların erken sürüntü, erken tanı, erken filyasyon, erken tedavi ve evde tedavi olduğunu ifade etti.

Laboratuvar sürelerinin ortalama 11 saat, filyason sürelerinin 6 saat, filyasyon oranlarının ise yüzde 99 olduğunu belirten Benli, "Erken sürüntü almak için sizlerin desteği önemli. Kovid-19 uyumlu hastalarınızdan numune almak için raporunu verip, kurduğumuz numune alma çadırlarına yönlendirebilirsiniz. Uzak ise evine gönderip bilgilerini ilçe sağlık müdürlüklerine gönderelim. Numune verildikten sonra sonuç çıkana kadar HES kodunda riskli göründükleri bilgisini paylaşalım. Onun için sonuçlanıncaya kadar evlerinden çıkmamaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kurulan birimler vasıtası ile hastaları arayarak ek temaslı bilgilerini almaya çalıştıklarını aktaran Benli, şunları kaydetti:

"Hastane yükümüzün artmaması adına hastalığı yerinde baskılamak için her akşam vakaları tek tek değerlendirerek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hala en önemli eksiğimiz vakalardan temaslı alamamaktır. İnsanımız birlikte çalıştıkları veya en azından son 5 gün yakın ve maskesiz beraber oldukları kişileri filyasyon ekiplerimize bildirmemektedirler. Bu da salgının artışına neden olarak işimizi zorlaştırıyor. Bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan aile hekimlerimizin de bu konuda destekleri bizim için önemli. Salgını bastırmanın yolu sahadan, aile hekimlerimizden geçiyor. Bu salgın toplum sağlığını ilgilendiren bir konu ve bu konuya mümkün olduğunca birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik gözünden bakarak çözmeye çalışmamız gerekiyor."