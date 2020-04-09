Kayseri İl Sağlık Müdüründen Nuh Naci Yazgan Üniversitesine teşekkür - Son Dakika

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Kayseri İl Sağlık Müdüründen Nuh Naci Yazgan Üniversitesine teşekkür
6 saat önce
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, KYK yurdunu sağlık çalışanlarına açan Nuh Naci Yazgan Üniversitesine teşekkür etti.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, KYK yurdunu sağlık çalışanlarına açan Nuh Naci Yazgan Üniversitesine teşekkür etti.
Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, çalıştıkları sağlık merkezlerinden virüsü yaymama adına evlerine dahi gidemeyen kahraman sağlık çalışanlarının bir kısmının da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi KYK yurdunda kaldığını belirtti.
Benli, bu süreçte personelin barınma ihtiyacını karşılayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar'a, yemek ihtiyacını karşılayan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a kurumu adına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:20 Kaynak: AA
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