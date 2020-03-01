Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'den, Akay'a ziyaret - Son Dakika
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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'den, Akay'a ziyaret

6 saat önce

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'den, Akay'a ziyaret, System.String[]

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre, ziyarette yapılan eğitim seminerlerinin yansımaları ve çiftçi üzerindeki olumlu etkileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Akay ile Kayseri Şeker'in sürdürülebilir tarım politikaları, gelecek dönem hedefleri, toprakların korunması, sulama ve enerji konuları ile sözleşmeli hayvancılık konularında istişarelerde bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan çiftçi eğitim seminerlerinin üretici üzerinde olumlu etki bırakmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'e sektöre, tarıma, çiftçiye verdikleri destekleri için teşekkür etti.

Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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