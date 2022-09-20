İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, domates kurutma alanını inceledi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar ilçesindeki domates kurutma alanında incelemede bulundu.

Kesik Mahallesi Bozot mevkisindeki alanda yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın 2 yıldır bölgede domates kuruttuğunu bildirdi.

Şahin, Erciyes'in eteklerindeki ovalarda oluşan gece gündüz ısı farkından dolayı kaliteli ve katma değeri yüksek ürün üretimi sağlandığını belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 3 bin 300 dekar alanda üretilen domatesin yüzde 80'nin Yeşilhisar'dan hasat edildiğini kaydeden Şahin, "Bu sene bölgede domates ekilen alan miktarı 4 bin 500 dekara ulaştı. Kayseri genelinde ise yaklaşık 8 bin dekarı bulmaya başladı. Bölgede firma tarafından kükürtlü ve tuzlu olmak üzere iki tür kurutma sistemi var. Okyanus ötesi ülkeler için kükürtlü, Avrupa ülkeleri için de tuzlu kurutma sistemi kullanılmaktadır." ifadesini kullandı.

Firma sahibi Kemal Acar ise 20 yıldır domates kurutma sektöründe faaliyet sürdürdüklerini belirtti.

Anadolu'nun birçok ilinde domates kuruttuklarını dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Kuru domates ilçeye ayrı bir pazar getirdi. Kuru domatesin ihracat ortalaması 22 bin ton iken şu an 32 bin ton civarındadır. Yeşilhisar'da güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Ortalama 120 dönüm sergimiz bulunmakta. Buradan 350 ton kuru domates kaldırmayı planlıyoruz. Çiftçilerimize büyük katkı sağlıyoruz."