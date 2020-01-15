Kayseri ile Çorum'un ticaret borsaları kardeş oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri ile Çorum'un ticaret borsaları kardeş oldu - Son Dakika

Kayseri ile Çorum'un ticaret borsaları kardeş oldu

7 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası ile Çorum Ticaret Borsası kardeş oldu.

Kayseri ile Çorum'un ticaret borsaları kardeş oldu, System.String[]

Kayseri Ticaret Borsası ile Çorum Ticaret Borsası kardeş oldu.

Kayseri Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet binasında düzenlenen "kardeşlik ve iş birliği" protokolü imza törenine her iki borsanın meclis başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat tarafından imzalanan protokol ile iki borsa arasında çeşitli konularda iş birliği ve ortak projeler yürütülmesi hedefleniyor.

Bağlamış, yaptığı konuşmada, bu protokolleri çevredeki birçok oda ve borsa ile yapmaları gerektiğini belirterek, "Dileriz ki borsalarımız arasında ekonomik ve insani ilişkileri güçlendirme ve hizmet kalite anlayışını arttırmak amacıyla girdiğimiz bu yol başarıyla amacına ulaşır. Hedefimiz, her iki borsa arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamaktır. Bu anlaşmayla birlikte, 'gücümüz gücünüz, gücünüz gücümüz' felsefesiyle diğer borsalara rol model olmayı amaçlıyoruz. Çorum Ticaret Borsası ile kardeş olmaktan dolayı çok memnunuz, protokolün hepimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Özkubat ise TOBB'a bağlı tüm oda ve borsaların kardeş olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir birliktelik var. Bu birliktelikten büyük bir gücün doğduğuna inanıyorum. Bu protokolün hem Kayseri hem de Çorum bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

İmzalanan protokolün ardından karşılıklı kardeşlik beratı ve plaketler verildi.

Kayseri, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı
Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:02 ABD Dışişleri Bakanlığı: "Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma... - Son Dakika
23:00 BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
23:00 Muğla aslı baş davasında sanıklara beraat - Son Dakika
23:00 Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:07:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri ile Çorum'un ticaret borsaları kardeş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]