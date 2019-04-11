Kayseri İnşaatın 5'inci Katından Düşen İşçi Öldü
34 dakika önce
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldüKayseri'de 8 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıva ustası Muhyittin Beytür (59), 5'inci katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:54 Kaynak: DHA
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü Kayseri
'de 8 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıva ustası Muhyittin Beytür (59), 5'inci katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.30'da Merkez Kocasinan
ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi
Peri Sokak üzerinde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında balkon kısmında sıva yapan Muhyittin Beytür, iddiaya göre, içinde harç dolu kovanın halatından tutarak yukarı çekmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhyittin Beytür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Beytür'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu!
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
PKK'lı Terörist: Örgütte 14- 15 Yaşındaki Çocuklar Ölüme İtiliyor