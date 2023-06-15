Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta tehdit olayı - Son Dakika
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Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta tehdit olayı

Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta tehdit olayı

15.06.2023 11:11

Kayseri-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçakta, business bölümünde yolculuk yapmak isteyen 2 yolcu isteklerinin reddedilmesi üzerine hostesleri tehdit etti. 'İlla uçağı mı bombalayalım' diyen şahıslar uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Uçak daha sonra havalandı.

Gece saat 03.50'de Kayseri- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçaktaki 2 yolcu, business bölümünde yolculuk yapmak istedi. İstekleri reddedilen şahıslar, hostesleri "İlla uçağı mı bombalayalım" diyerek tehdit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hostesler durumu pilotlara bildirince uçak kalkmadı. İhbar üzerine havaalanına gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Şahıslara 'tehdit' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Uçak daha sonra havalandı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta tehdit olayı - Son Dakika


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