Kayseri İtfaiyesi 2020 yılında 7 bin 322 olaya müdahale etti - Son Dakika

Kayseri İtfaiyesi 2020 yılında 7 bin 322 olaya müdahale etti

06.03.2021 10:59
Kayseri İtfaiyesi 2020 yılında 7 bin 322 olaya müdahale etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 7 bin 322 olaya müdahale ettiğini söyleyerek, "Afet Eğitim Yılı'nda vatandaşlarımıza eğitimlerimiz devam ediyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 7 bin 322 olaya müdahale ettiğini söyleyerek, "Afet Eğitim Yılı'nda vatandaşlarımıza eğitimlerimiz devam ediyor" dedi.

Bakanlığın 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesi nedeni ile vatandaşlara eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen Mustafa Kızılkan, "İçişleri Bakanımız tarafından, 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesine paralel olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi maske, mesafe ve temizlik kurallarını göz önünde bulundurarak vatandaşlarımıza yangına ilk müdahale, yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve yangın anında insan davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda eğitimlerimiz eğitim merkezlerimizde başlamıştır, bunu devam ettiriyoruz. Öncelikte bulunduğumuz binanın kaç katlı olduğu, bu katlarda yangına karşı evimizde almamız gereken önlemlerin neler olduğunu, yangın söndürme tüpümüzün evimizde olup olmadığı konusunda netleşmeye çalışıyoruz. Bunun paralelinde mutfakta meydana gelebilecek yangınlar, elektrik elektronik aletlerin vaktinde ve bilinçli kişiler tarafından tamir ve tadilat edilmesini ön plana çıkartmak sureti ile insanların acil durumda ev tahliyesi, bina tahliyesi ve toplanma alanında nasıl toplanması gerektiği bilgilerini halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Vatandaşımız 110 ve 112'yi çevirdiğinde bütün acil durum ekipleri sağlık, polis, itfaiye ve diğer ekipler tek numarada birleşmiş durumda. Vatandaşlarımız açık adreslerini bildirdikleri zaman Kayseri'nin 16 noktasında konuşlanmış itfaiye ekiplerimiz anında olay yerine çıkma sureti ile müdahale olaylarını gerçekleştiriyor. Fakat öncelikle adresin doğru belirtilmesi, çağrı merkezinin 112 olduğu ve 112'ye ihbar verdiklerinde ekiplerin anında çıkış yapacağı bilgisi ile halkımızı buluşturmak hedefimiz yeter ki açık adres ve bulundukları yeri doğru tarif etsinler" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak bireysel istekler de dahil vatandaşın her zaman yanında olduklarını belirten Kızılkan, "Vatandaşlarımızın, bulundukları evlerde ve ikametlerinde meydana gelebilecek bir yangın anında ne yapması gerektiği bilincine sahip olmaları, 6 kilogramlık yangın söndürücüyü evlerinde bulundurmayı ve bunula ilk müdahaleyi gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Bunun yanı sıra yangınla karşılaştıklarında 112 çağrı merkezine açık adreslerini verdikleri zaman en yakın itfaiye ekibi onlarla buluşacaktır ve acil durum ekipleri olay yerinde vatandaşımızın yanında olacaktır. Bizim istediğimiz olay, bilinçli bir şekilde yangına müdahale olayını gerçekleştirmek için bina tahliyesine, yangın merdivenlerinde her hangi bir yabancı maddenin olmamasına, yangın dolaplarının doğru kullanımı ve portatif söndürücü kullanımı bilgilerine sahip olmalarını istiyoruz. Bu konuda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 7 gün 24 saat halkımızın yanındayız. Bireysel istekleri dahil her türlü eğitim isteklerinde de onlarla buluşmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kızılkan, 2020 yılında 22 binin üzerinde gelen ihbarların 7 322'sine müdahale ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2020 yılında 112 çağı merkezine 22 binin üzerinde sadece itfaiye olayları ile ilgili çağrı yapılmış olup, bunlardan 7 bin 322'si gerçekçi ihbar olarak ekiplerimizin bizzat müdahale ettiği olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda çağrı merkezinin asılsız ihbarlar ile meşgul edilmemesi vatandaşlarımızdan en büyük beklentimizdir. Gerçek ihbarlara müdahale etme süremiz 10 dakikanın altına düşmüş vaziyette. Bu 5 dakika ile 8 dakika arasında gerçekleşiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız, lütfen gerçekçi olaylar ile itfaiyeyi buluşturdukları zaman hem zaman kaybı, hem de gerçek bir olaya giden ekibin başka bir olayla, asılsız ihbar ile meşgul edilmemesi en büyük isteğimizdir." - KAYSERİ

Kayseri İtfaiyesi 2020 yılında 7 bin 322 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri İtfaiyesi 2020 yılında 7 bin 322 olaya müdahale etti - Son Dakika


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