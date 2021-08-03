Kayseri İtfaiyesi yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Antalya'da yangın bölgesinde bulunan Kayseri İtfaiyesi ekipleri, alevleri söndürmek için çalışmalarına devam ederken, bir taraftan da bölgede bulunan hayvanları yangından kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ile 8 personel, orman yangınının devam ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir Mahallesi'nde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf eden ekipler, aynı zamanda yangın bölgesinde bulunan hayvanları da tahliye ederek, can güvenliklerini sağladı.

Ekiplerinin çalışmaları ise objektiflere yansıdı. - KAYSERİ