Kayseri itfaiyesinden hayata döndüren müdahale
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin dikkati ot yangınında hayatını kaybetmek üzere olan kaplumbağayı kurtardı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin dikkati ot yangınında hayatını kaybetmek üzere olan kaplumbağayı kurtardı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havaların ısınması sonrasında bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde çıkarılan ot yangınları ile mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bu gün müdahale edilen bir ot yangınında, yanarak hayatını kaybetme tehlikesi geçiren kaplumbağa bulundu.
Yanarak ölmekten kurtarılan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından serinletildikten sonra yeniden doğal yaşama bırakıldı.
Yetkililer, "Tedbirsizlik veya kasten çıkarttığınız bir ot yangının orada yaşayan canlıların hayatını sonlandırdığını unutmayın" uyarısında bulundu. - KAYSERİ
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