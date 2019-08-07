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KAYSERİ Japon turist, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

1 saat önce

Japon turist, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştuTÜRKİYE'ye gezmek için gelen ve Erkilet havalimanında mide kanaması geçiren Japonyalı turist Akumıchı Endu (69) Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.

Japon turist, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
TÜRKİYE'ye gezmek için gelen ve Erkilet havalimanında mide kanaması geçiren Japonyalı turist Akumıchı Endu (69) Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi edilerek, sağlığına kavuştu.
Konya ziyareti esnasında rahatsızlanan Akumıchı Endu, kendisini iyi hissetmediği için tatilini yarıda kesip ülkesine dönmek üzereyken Erkilet Havalimanında fenalaştı. 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi acil servisine getirilen Akumıchı Endu'nun mide kanaması geçirdiği belirlendi. Tedavi edilen Endu, sağlığına kavuştu. Hasta ile ilgili bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Doğan, 'Hastamız Akumıchı uçağa binmek üzereyken bayılma sonucu hastanemize kabul edildi. Yaptığımız tetkikler sonucu ve Endoskopik Ultrasonografi sonrasında hastanın midesinin kanadığını gördük ve hızlı bir şekilde stabilize ederek hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastamız çok iyi durumda ifadelerini kullandı.
Kayseri Şehir Hastanesinde sağılığına kavuşturulun 69 yaşındaki Akumıchı Endu ise, Sağlık hizmeti için çok doğru bir yere geldiğimi düşünüyorum. Beni sağlığıma kavuşturan hastane görevlilerine teşekkür ediyorum dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:38 Kaynak: DHA
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