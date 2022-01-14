Kayseri JASAT 513 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Kısım Amirliği( JASAT) tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 513 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, aranan 176 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre JASAT ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde kasten öldürme, trafik kazası sonucu taksirle öldürme, kasten yaralama olmak üzere toplam 16 olaya müdahale edildi. Ekiplerce bu olaylarda yakalanan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı. Başta 'Evden hırsızlık' olayları olmak üzere, 'Bağ, bahçe ve tarladan, iş yerinden, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaattan, haberleşme enerji ve nakil kablosu, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıkları' gibi 513 faili meçhul olay Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aydınlatıldı. Aydınlatılan olaylarda yakalanan şüpheliler ile adli makamlarca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 176 kişiden 93'ü tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ