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Kayseri JASAT'tan suça geçit yok - Son Dakika

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

16.12.2021 13:58
Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İncesu ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 olay aydınlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İncesu ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 olay aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ve Yahyalı ilçelerine bağlı mahallelerde çeşitli tarihlerde 17 adet evden hırsızlık, 6 adet bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, 2 adet iş yerinden hırsızlık ve 2 adet haberleşme enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, 3 adet kişilere ait mala zarar verme, 1 adet diğer hırsızlık ve 1 adet kasten yangın çıkarma olayı olmak üzere toplam 32 olay meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı, İncesu, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olayların şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu, olayın şüphelilerinin A.K., M.K., M.Ç. ve M.A. oldukları tespit edildi. Şüpheliler; düzenlenen operasyonla Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 32 adet çeşitli suçlardan hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yangın çıkarma olayı aydınlatıldı. Yakalanan şüphelilerden A.K. ve M.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Kayseri, Yahyalı, İncesu, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri JASAT'tan suça geçit yok - Son Dakika


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