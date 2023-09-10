Kayseri Kadın Kooperatifleri, kendi satış ofislerinde hizmet verecek

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Kayseri Kadın Kooperatifleri, ürettikleri ürünleri artık kendi satış ofislerinde halkla buluşturacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kadın Kooperatifleri'nin daha fazla üretmeye ve kazanmaya devam edeceğini belirtti.

"ONLARI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN"

Gökmen Çiçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kayseri'nin güçlü sesi Kayseri Kadın Kooperatifleri, artık kendi "Satış Ofisleri"nde kazanmaya devam ediyor. Emekle üretip gururla kazanan kadınlarımızın Satış Ofislerinden bazıları; Huzuru gören manzarasıyla Bünyan'da Cam Teras'ta, Tarihe açılan kapı Yeşilhisar Soğanlı Vadisi'nde, Şelaleler diyarı Yahyalı Meydanı'nda, hizmet vermeye başladı. Çok yakında daha fazlasıyla üretmeye ve kazanmaya devam edecekler. Kayseri Kadın Kooperatifleri…Onları takip etmeye devam edin."