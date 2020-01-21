Kayseri kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika
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Kayseri kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

6 saat önce

Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardıKAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

İlçede önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma, dün Ganişeyh Mahallesi'nde yol kenarında kafası plastik bidona sıkışan köpeği gördü. Jandarma ekipleri, kafasını bidona sokan ve geri çıkaramayan köpeğe müdahale etti. Plastik bidon kesilerek, köpeğin başından çıkarıldı.

Kayseri kafası bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:26 Kaynak: DHA
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