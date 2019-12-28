Kayseri Kafkas Derneği'nden kök hücre bağışı - Son Dakika
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Kayseri Kafkas Derneği'nden kök hücre bağışı

6 saat önce

Kayseri Kafkas Derneği, Eskişehir'de kemik iliği yetersizliği nedeniyle tedavi gören ve kök hücreye ihtiyacı olan 4 yaşındaki Mustafa Janberk Aguş için kök hücre bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri Kafkas Derneği'nden kök hücre bağışı, System.String[]

Kayseri Kafkas Derneği, Eskişehir'de kemik iliği yetersizliği nedeniyle tedavi gören ve kök hücreye ihtiyacı olan 4 yaşındaki Mustafa Janberk Aguş için kök hücre bağışı etkinliği gerçekleştirdi.


Kayseri Kafkas Derneği'nin yaklaşık bin 500 üyesine bilgilendirme yapıldığını ve yaklaşık 200 kişinin bağış için geleceğini söyleyen Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kızılkaya, bu etkinliği sadece Mustafa Janberk için değil, nakil bekleyen diğer vatandaşlara yardımcı olabilmek adına toplumda farkındalık da oluşturmak için yaptıklarını söyledi. Nakil bekleyenlerin bir tanesine bile yardımcı olabilirlerse sevineceklerini söyleyen Kenan Kızılkaya; "Kan verme etkinliğimiz şöyle başladı, Eskişehir'de hemşerimiz olan 4 yaşlarında Mustafa Janberk Aguş'un, hastalığından dolayı kan bulunması ile ilgili bir sorunu olduğu bilgisi geldi bizlere. Bununla birlikte bizim de yaklaşık bin 500 üyemiz bilgilendirildi ve Mustafa Janberk için böyle bir kan verme etkinliği düzenlemeye karar verdik. Etkinliğimize yaklaşık 150-200 kişi katılacak. Bu durum sadece Mustafa Janberk'in sorunu değil tabii ki, Türkiye'de kök hücre bekleyen birçok vatandaşımız var. Bunların birine bile yardımcı olabilirsek seviniriz. Aslında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz bu konuda biz" dedi. - KAYSERİ

Kızılkaya, Eskişehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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