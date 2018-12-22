Son Dakika Haberleri: Kayseri Kağıt Dolu Zarfı Para Diye Kuyumcuya Vererek Bilezik Almak İstedi

Kayseri Kağıt Dolu Zarfı Para Diye Kuyumcuya Vererek Bilezik Almak İstedi

1 saat önce

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkanına giren Hakan B. elindeki içi para olduğu görüntüsü verilmiş zarfı kuyumcuya uzatarak 40 bin TL değerinde bileziği alarak kaçtı.

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkanına giren Hakan B. elindeki içi para olduğu görüntüsü verilmiş zarfı kuyumcuya uzatarak 40 bin TL değerinde bileziği alarak kaçtı. Hırsızlık şüphelisi çarşı içindeki esnaf tarafından yakalandı.

Olay 18.30'da Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Millet caddesi üzerinde bulunan Gazioğlu Çarşısında meydana geldi. 25 yaşındaki Hakan B. elindeki zarfın içine koyduğu kağıt parçalarına para görüntüsü verip, bir kuyumcu dükkanına girdi ve bilezik almak istediğini söyledi. 20 gram ağırlığında 40 bin lira değerinde bileziği elinde aldıktan sonra kuyumcunun tezgahına elindeki zarfı bırakıp kaçtı. İşyeri sahibi Duran Cengiz, zarf içinde,para yerine kağıtları görünce şüphelinin peşine düştü. Bu sırada dükkan kepenklerini indirmeye hazırlanan kuyumcu esnafından bazıları kaçan hırsızlık şüphelisini yakaladı. Polis Hakan B'yi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosuna götürmek isterken, çevredekiler, hırsızı linç etmek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:58 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
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