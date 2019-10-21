Son Dakika Haberleri: Kayseri Kalesi Kayseri Müzesi'nde bin 789 eser sergileniyor
Son Dakika Güncel Kayseri Kalesi Kayseri Müzesi'nde bin 789 eser sergileniyor

Kayseri Kalesi Kayseri Müzesi'nde bin 789 eser sergileniyor

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi ve Kayseri Müzesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle yapıldı.

Kayseri Kalesi Kayseri Müzesi'nde bin 789 eser sergileniyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi ve Kayseri Müzesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle yapıldı. Adeta açık hava müzesi konumunda olan Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Kayseri Müzesi'nde bin 789 eser sergileniyor.


Tarihi Kayseri Kalesi'nin restorasyonunu gerçekleştirerek Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, inşaatını gerçekleştirerek kültür ve sanatın kalbi olan Kayseri Kalesi'ne modern bir müze de kazandırmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içerisinde Kayseri Müzesi'nin yanı sıra Sanatçılar Sokağı, sanat galerileri, kütüphane ve seyir alanları gibi bölümler de bulunuyor. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi içindeki Kayseri Müzesi'nde Milattan Önce 5 bin 500 yılından Osmanlı dönemi sonlarına kadar geniş bir tarih aralığından günümüze gelen 1789 eser yer alıyor. Son derece modern bir ortamda sergilenen bu önemli eserler ziyaretçilerini bekliyor.


Kayseri Müzesi; pazartesi günleri dışındaki her gün gezilebiliyor. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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