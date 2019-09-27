Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi tanıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kalesi'nde bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek programla Kayseri Kalesi'nde yapılan çalışmaları tanıtacak.

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nin resmi açılışını ise ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin taşıdığı değerlerle adeta müze kent konumunda bulunduğunu ve Cumhuriyet Meydanı'nda beş medeniyetin izlerinin görülebildiğini belirtti.

Kayseri Kalesi'nin en önemli tarihi değerlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu önemli değerin artık şehre müze ve kültür sanat merkezi olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Tarihi kalede başta restorasyon olmak üzere çok önemli ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Tarihi Kayseri Kalesi'nin kültür sanat merkezi haline getirilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Arkeoloji Müzesi kale içindeki yeni ve modern müze alanına taşındı. Artık Kültepe'de çıkarılan önemli eserlerimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi yerine Kayseri Kalesi'nde sergilenebilecek. Kayseri Kalesi'nin içerisinde bodrum ve asma katlarında yapılan Arkeoloji Müzesi'nin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanları bulunacak."

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Namık Kemal Bilgin, Tuğba Çimencan ve İlyas Yalçıntaş tarafından konser verilecek, sürpriz etkinlikler ile ikramlar yer alacak.