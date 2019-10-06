Son Dakika Haberleri: Kayseri Kalesi'nde Kitap Okuma Etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri Kalesi'nde Kitap Okuma Etkinliği

52 dakika önce

Kayseri Kitap Okuyor etkinliğinin 3.'sü tarihi Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Kayseri Kalesi'nde Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]

Kayseri Kitap Okuyor etkinliğinin 3.'sü tarihi Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirildi.


Tarihi Kayseri Kalesi'nde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği ile ilgili olarak bilgi veren Oğuzhan Abdi Oğuz, "2017 yılında başlatmış olduğumuz Kayseri Kitap Okuyor etkinliğinin bu yıl 3.'sünü gerçekleştiriyoruz. İlk iki yıl Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledik, bu yıl ise yeni açılan Kayseri Kalesinde kitap okuma etkinliğini gerçekleştirdik. Farkındalık oluşturmak, kitap okumanın önemini anlatmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Aynı zamanda bu etkinliklerde bağışlanan kitaplar Kayseri'nin çevre köylerindeki okullara ve Doğu ve Güneydoğu'daki okullara kitap bağışında bulunuyoruz" diye konuştu.


Etkinliğine katılan onlarca kişi farkındalık oluşturmak için bir süre kitap okudu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyon kazanan Arda Ayten parayla ne yapacağını açıkladı: Hayatım boyunca üniversite okuyacağım
Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak 1 milyonluk soruyu cevaplayan Arda Ayten, söylediği sözle takdir topladı Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:50:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Kalesi'nde Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]