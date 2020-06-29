Kayseri Kalesi ve Müzesi 40 prestijli proje arasında yer aldı - Son Dakika

Kayseri Kalesi ve Müzesi 40 prestijli proje arasında yer aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her yıl seçilen ve Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda yer almaya hak kazanan 40 prestijli proje arasında restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin de yer aldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her yıl seçilen ve Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda yer almaya hak kazanan 40 prestijli proje arasında restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin de yer aldığını açıkladı.

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Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde koruma kurullarınca onaylanan projelerin Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından her yıl değerlendirildiğini belirtti.

Mimarlık alanında Türkiye'nin en saygın kurumu olarak kabul edilen ve mimarlar tarafından sonuçları merakla beklenen 2019 yılı değerlendirmesinin tamamlandığını vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin de Türkiye genelinde seçilen "En prestijli 40 proje" arasında yer aldığını ve Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda yer almaya hak kazandığını bildirdi.

Tarihi Kayseri Kalesi'nin, pek çok medeniyete ait izleri bünyesinde barındıran Cumhuriyet Meydanı'nda bir gerdanlık gibi şehre değer kattığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"En başından beri Kayseri Kalesi'ne yakışır bir restorasyon olabilmesi için gayret gösterildi. Sadece bugünü değil yarınları da düşünerek, yavrularımıza sonsuza kadar miras bırakabileceğimiz kalite ve ayrıntı ile çalışmalar gerçekleştirildi. Tüm ayrıntılar en ince detayına kadar ele alındı ve ortaya alanında uzman kişilerce takdir edilen bir çalışma çıktı. Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından Türkiye genelindeki projelere yönelik yapılan çalışmada Kayseri Kalesi ve Müzesi'nin 'En prestijli 40 proje' çerisinde yer alması Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar hassas çalıştığının da bir kanıtı aslında. Bizi 130 proje arasından seçen Arkitera Mimarlık Merkezi ile Kayseri Kalesi'nde emeği bulunan başta Sayın Mehmet Özhaseki olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

2019 yılında inşaatı tamamlanan 40 projenin seçildiği Mimarlık Yıllığı'nda bu yıl 25 mimari, 6 kentsel tasarım/peyzaj, 4 iç mekan, 3 geçici strüktür ve 2 restorasyon/yeniden işlevlendirme projesi yer alıyor.

Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Kalesi ve Müzesi 40 prestijli proje arasında yer aldı - Son Dakika

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