KAYSERİ Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı

Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı
KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye tarafından yere indirildi. İtfaiye
erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi, kurtarılamadı. Mimarsinan
Mahallesi'ndeki Ahmet Erdem
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki ağaçta bulunan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle çıkıp, ağacın çatal olan bölümünde baygın şekilde duran kediyi alarak, yere indirdi. Kediye ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kedi, kalp masajı ve suni teneffüs uygulanmasına rağmen kurtarılamayarak telef oldu.