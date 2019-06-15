Son Dakika Haberleri: KAYSERİ Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı
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KAYSERİ Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı

1 saat önce

Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadıKAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye tarafından yere indirildi.

Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı
KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye tarafından yere indirildi. İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi, kurtarılamadı.
Mimarsinan Mahallesi'ndeki Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki ağaçta bulunan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle çıkıp, ağacın çatal olan bölümünde baygın şekilde duran kediyi alarak, yere indirdi. Kediye ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kedi, kalp masajı ve suni teneffüs uygulanmasına rağmen kurtarılamayarak telef oldu.
KAYSERİ Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:49 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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