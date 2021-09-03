"Kapadokya Ekspresi Projesi"nin toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yataklı lüks tren turu "Kapadokya Ekspresi Projesi" ile ilgili toplantı düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen toplantıya Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atik, Sun Group İşletme Müdürü Mustafa Orman ve Cappadocia Mice Başkanı Ertan Demirbaş katıldı.

Toplantıda tren yolculuğu ile birlikte geniş çerçevede, çok daha fazla turiste ulaşmanın planlandığı proje ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Kapadokya Ekspresi'nin açılışı ile iç turizme yeni bir dinamik kazandırması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve turizm amaçlı planlanan projede İstanbul-Kayseri arasında seyahat edecek Kapadokya Ekspresi, çevre illeri kapsayacak şekilde İstanbul Sirkeci garından kalkacak ve Kayseri'de duracak. 5 yıldızlı otel konforunda vagonlardan oluşacak trende seyahat eden turistler, Kayseri ve çevre illeri gezecek, tarihi ve turistik yerleri keşfedecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye'nin ilk yataklı lüks tren turu projesinin imzaları İstanbul'da atılmıştı.