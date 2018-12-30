Son Dakika Haberleri: Kayseri Kar Kaplanlarından Yeni Yıl Öncesi Kar Banyosu

Kayseri Kar Kaplanlarından Yeni Yıl Öncesi Kar Banyosu

18 dakika önce

Kar kaplanlarından yeni yıl öncesi kar banyosuTürkiye yeni yıla soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, Erciyes Kar Kaplanları yeni yıl öncesi 'aşılama-şoklama' denilen yöntemle kar banyosu yaptı.

Kar kaplanlarından yeni yıl öncesi kar banyosu

Türkiye yeni yıla soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, Erciyes Kar Kaplanları yeni yıl öncesi 'aşılama-şoklama' denilen yöntemle kar banyosu yaptı.

Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, yılın son kar banyosunu yapmak için Kıranardı Kent Ormanları şelale bölgesinde yürüyüş yaptı. Çeşitli meslek gruplarına ait 20 kişinin bulunduğu Erciyes Kar Kaplanları, sabahın erken saatlerinde, sıfırın altındaki soğuk havaya aldırış etmeden belli mesafede yürüyüş yaparak vücutlarını ısıttı. Daha sonra üzerlerini çıkartıp, türküler söyleyerek kalınlığı yarım metreyi bulan kar üstünde koştular. Kar kaplanları ardından kar banyosu yaptı.

Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı, ağır kış şartlarını çok sevdiklerini, her kış karda ve buzlu suda banyo yapmayı alışkanlık haline getirdiklerini, böylece hastalıklardan kurtulduklarına söyledi.

Erciyes Kar Kaplanları üyeleri de, Dağ ve kış sporları için herkesi Erciyes'e davet ediyoruz. Erciyes'te spor yapmak ayrıcalık. Kışın Erciyes'te spor yapmak çok keyifli. Belli yaştan sonra herkesin arkadaşları ile bir araya gelerek istediği sporu yapması kadar güzel bir şey yok. Kahve köşelerinden kurtulun ve spor yapın dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:55 Kaynak: DHA

Kıranardı, Kar, Güncel
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