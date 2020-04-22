KAYSERİ 'Karantina sürecinde ev içi kazalar arttı' - Son Dakika

'Karantina sürecinde ev içi kazalar arttı'

PLASTİK, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Severcan, "Karantina sürecinde evde geçirilen zaman arttığı için, ev içi kazalarda ciddi bir artış görüyoruz" dedi.

Memorial Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Severcan, bu dönemde özellikle çocuklarda ev içi kazaların arttığını ve günde en az bir cerrahi müdahale gerektirecek yaralanma olayıyla karşılaştıklarını söyledi. Severcan, "Okula gidemeyen ve dışarı çıkamayan çocuklar enerjilerini evde atmaya çalıştıkları için çocuklarda yanıklar, düşme ve çarpmaya bağlı kesiler ve yüz travmalarını çok görüyoruz. Bunların çoğu cerrahi müdahale gerektirmeyecek biçimde; ama günde en az bir cerrahi müdahale gerektirecek biçimde yaralanmalar görmeye başladık" dedi.

'YARANIN YERİ ÖNEMLİ'

Çocuklarda meydana gelen yaralanmalarda travmaların kafa bölgesinde meydana gelmesinin olayın ciddiyetini artırdığına dikkat çeken Severcan, "Her travma elbette tehlikeli değil ama çocukta bir hareket bozukluğu, denge bozukluğu, mide bulantısı, kusma veya durdurulamayan kanamalar varsa ya da yara boyutu büyük ve açıksa o zaman mutlaka hastaneye gelmelerini öneriyoruz. Ufak yaralanmalar, ufak sıyrıklar ya da çiziklerde ise yara yerinin temizlenmesini, temiz tutulmasını ve pansuman yapılmasını öneriyoruz. Bir antibiyotikli krem ya da tentürdiyot gibi herhangi bir cilt dezenfektanı ile temizlenmesini öneriyoruz" dedi.

'DÜDÜKLÜ TENCERE PATLAMALARI ARTTI'

Ev kadınlarında evde yemek yapımına bağlı düdüklü tencere patlamalarına maruz kalma oranının arttığını kaydeden Severcan, böyle bir durumda yanığa maruz kalan bölgenin sadece suyla temizlenmesini ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi. Yine mutfakta meydana gelen bıçakla kesmeye bağlı yaralanmalarda ise, yüzeysel kesilerde temizlik ve pansuman, derin kesilerde ise, sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Erkeklerde ise tadilat ve tamirden kaynaklı ev içi travmaların arttığını dile getiren Severcan, "Bu kazalar başımıza gelirse pansuman ve yara açık ya da derinse de bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Çünkü yetişkin erkeklerde yara yerinin mikrop kapma olasılığı biraz daha fazla oluyor" ifadelerini kullandı.