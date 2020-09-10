KAYSERİ Karantinaya uymayanları yurtlara yerleştirme kararı vatandaşı memnun etti - Son Dakika

Karantinaya uymayanları yurtlara yerleştirme kararı vatandaşı memnun etti

KAYSERİ'de koronavirüs karantinasına uymayan kişilere cezai işlem yapıldıktan sonra karantina için Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilmesi kararı, kentte memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar kurallara uymayanlara, gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Ardından açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, "Koronavirüs testi pozitif olup evde karantinada olması gereken vatandaşların, ev dışına çıktıklarında haklarında idari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ayrıca bugünden itibaren bu kişilerin KYK yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir" dedi. Açıklamanın ardından Talas ilçesindeki Kredili Yurtlar Kurumuna hazırlıklar başladı. Öte yandan alınan bu karar Kayserili vatandaşlarda sevinç yarattı. Şehirde yaşayan Osman Özulu, "Her ne kadar geç alınmış bir karar olsa da yerinde ve doğru bir karardır. Kimsenin insan sağlığını riske etmeye hakkı yoktur. Açıklanan kurallara herkesin uyma mecburiyeti vardır. Kurallara uymuyorsanız, cezasına da katlanırsınız" diye konuştu.

Esnaf Feyzullah Çat ise, "Karar için sayın Valimize çok teşekkür ederim. Biz esnaflarda çarşımıza maskesiz kimseyi almıyoruz. Karantinadaki kişiler evlerinden çıkmasın. Bir sürü insanı sağlığından etmesin" ifadelerini kullandı.