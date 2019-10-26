Son Dakika Haberleri: Kayseri kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü
Son Dakika Güncel Kayseri kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü

Kayseri kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü

1 saat önce

Kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldüKAYSERİ'nin Talas ilçesinde bulunan kayadan oyma 4 mağara, geçici köpek barınma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürüldü.

Kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bulunan kayadan oyma 4 mağara, geçici köpek barınma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürüldü.

Talas Belediyesi, Başakpınar yolu üzerinde yan yana bulunan 4 doğal kayadan oyma mağarada, Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu. Doğal yapılarını bozmadan yapılan uygulama ile mağaraların içine barınaklar yerleştirildi. 60 adet farklı türden köpek bulunan merkezin açılışı törenle yapıldı. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayvanseverler de katıldı. 500 köpek kapasiteli tesiste, hayvanların bakımı gerçekleştiriliyor. Merkezde hayvanların hayatlarını konforlu bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli çalışmalar yapılırken, doğal ortama sahip olan hayvan rehabilitasyon merkezinde yapay hiçbir malzeme bulunmuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, en önemli projelerinden birisini hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz burada 3 bin metrekare alanda doğal ortam olan 4 mağarayı düzenleyip yavruları, yaralıları ve diğer hayvanları burada durumlarına göre rehabilite edeceğiz. Kendilerine yeterli duruma geldiklerinde doğal ortamlarına göndereceğiz. Eğer hala iyileşmezse burada tedavilerine devam edilecek. Bu bizim doğallığı ön planda tutan bir projedir. Talas Belediyemizin gerçekleştirdiği en önemli projelerden bir tanesidir. Hayvan severleri buraya bekliyoruz. Hayvanlar bizim can dostlarımızdır" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) -

Kayseri kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü

Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor ABD, terörist Mazlum Kobani'yi 'General Mazlum' kod adıyla meşrulaştırmaya çalışıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]