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Kayseri kayıp nakliyecinin kızılırmak'ta cesedi bulundu

6 saat önce

Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulunduKayseri'nin Özvatan ilçesinde 4 gündür kayıp olan nakliye şoförü Tuğran Pezük'ün (55) cesedi, Kızılırmak'ta bulundu.

Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 4 gündür kayıp olan nakliye şoförü Tuğran Pezük'ün (55) cesedi, Kızılırmak'ta bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan nakliye şoförü Tuğran Pezük, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Yakınları, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalarda Pezük'e ait nakliye kamyonu, Kermelik Mahallesi mevkinde Kızılırmak kenarında bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Pezük'ün montunu ve cep telefonunu ırmak kenarında buldu. Bunun üzerine Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, ırmakta arama başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda Pezük'ün cansız bedenine ulaşıldı. Pezük'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri kayıp nakliyecinin kızılırmak'ta cesedi bulundu

Kızılırmak, Özvatan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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