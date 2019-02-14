Kayseri Kayseri'de Fuhuş Operasyonunda 5 Şüpheli Adliyede

Kayseri'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyedeKAYSERİ'de 9'u yabancı 10 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyede



KAYSERİ'de 9'u yabancı 10 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 yabancı, 1 Türk toplam 10 kadına fuhuş yaptırdığı, teşvik ettiği ve yer temin ettikleri iddiasıyla S.A. ve Ş.Ö. adlı kadınlar ile E.Y., M.T. ve R.T.'yi, evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan kadınların da emniyette ifadelerine başvuruldu. Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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