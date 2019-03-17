Kayseri Kayseri'de Kamyon, Önde Giden Kamyona Çarptı 1 Yaralı

Kayseri'de kamyon, önde giden kamyona çarptı 1 yaralıKayseri'de, kontrolden çıkarak önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de kamyon, önde giden kamyona çarptı 1 yaralı



Kayseri'de, kontrolden çıkarak önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Nakliyeciler Sitesi Altınok caddesinde meydana geldi. Mustafa Temurtaş (21) yönetimindeki 38 ZT 551 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak, önünde giden Cevdet Andıç'ın (39) kullandığı 51 KJ 487 kamyona arkadan çarptı. Mustafa Temurtaş, aracın içinde sıkışarak yaralandı. Mustafa Temurtaş, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer kamyonun sürücüsü Cevdet Andıç ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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