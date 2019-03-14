Son Dakika Haberleri: Kayseri Kayseri'de Market Hırsızları Güvenlik Kamerasında

Kayseri Kayseri'de Market Hırsızları Güvenlik Kamerasında

51 dakika önce

Kayseri'de market hırsızları güvenlik kamerasındaKayseri'de, 3 markete girerek, televizyon ve peynir çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de market hırsızları güvenlik kamerasında

Kayseri'de, 3 markete girerek, televizyon ve peynir çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Kayseri polisi, dün Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan 3 marketten 2 televizyon ve kaşar peynir çalınması üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri izleyerek şüphelilerin İbrahim G. ve Mithat A. olduğunu belirledi. Hunat Mahallesinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim G. ve Mithat A'nın 3 marketten yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:45 Kaynak: DHA

Polis, Kayseri, Güncel
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