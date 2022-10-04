Kayseri'de polis, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı - Son Dakika
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Kayseri'de polis, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı

04.10.2022 18:46
Kayseri'de polis, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı

KAYSERİ ( Kayseri'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı.

KAYSERİ ( Kayseri'de polis ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde açtıkları stantta vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Polis, standı ziyarete gelenlere yaptıkları çalışmalar ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayrıca, iz takip köpeği "Reks" de vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de polis, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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