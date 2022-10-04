Ayrıca, iz takip köpeği "Reks" de vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Polis, standı ziyarete gelenlere yaptıkları çalışmalar ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de polis, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla stant açtı - Son Dakika

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