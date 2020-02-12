KAYSERİ Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAYSERİ Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi - Son Dakika

KAYSERİ Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi

6 saat önce

Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildiKAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli'nin (45) cenazeleri, toprağa verilmek üzere...

KAYSERİ Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi, System.String[]

Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi

KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli'nin (45) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

Kaza, dün akşam Kayseri- Malatya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Yandım, yıllık izine ayrılarak ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gitmek üzere yola çıktı. Yılmaz Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile araçta bulunan kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Mehtap Veli Yılmaz (26) ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Anne ve kızının hastanede tedavileri sürüyor.

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Kazada ölen Yılmaz Yandım ve kayınvalidesi Naime Veli'nin cenazeleri, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kayınpederi Kerem Veli'nin TIR'ının 2 gün önce çıkan yangında yanması nedeniyle izine ayrıldığı öğrenilen Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cenazeleri toprağa verilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:


Kayseri, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYSERİ Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]