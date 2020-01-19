Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika

Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın

6 saat önce

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde paniğe yol açan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın, System.String[]

Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde paniğe yol açan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'nda elektrik kontağından yangın çıktı. Durumu fark eden polis itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. - KAYSERİ

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz
Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 16:45:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]