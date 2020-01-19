Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika

Kayseri Kazancılar Çarşısı'nda yangın
6 saat önce
Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde paniğe yol açan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
Kayseri'de Kazancılar Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde paniğe yol açan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'nda elektrik kontağından yangın çıktı. Durumu fark eden polis itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. - KAYSERİ
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