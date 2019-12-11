Kayseri kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş etti - Son Dakika
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Kayseri kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş etti

6 saat önce

Kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş ettiKayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Seyit Can T., kendisini darbettiğini ileri sürdüğü üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobile ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti.

Kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş etti

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Seyit Can T., kendisini darbettiğini ileri sürdüğü üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobile ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Seyit Can T. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde meydana geldi. Seyit Can T., kimliği henüz belirlenemeyen başka bir öğrenci ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öğrenci, Seyit Can T.'yi darbederek kaçtı. Seyit Can T., bir süre sonra kendisini darbeden öğrenciyi, 38 DF 896 plakalı otomobilin içinde gördü. Seyit Can T., aracıyla bir süre takip ettiği otomobile, daha sonra yol üzerinde durup, av tüfeğiyle 7 el ateş etti. Ancak ateş ettiği otomobil, durmadan yola devam etti. Silah sesleri üzerine gelen polis ekipleri, Seyit Can T.'yi gözaltına aldı. Seyit Can T.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, öğrencinin kendisini darbettiğini, araçta görünce de tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri kendisini darbeden öğrencinin otomobiline av tüfeğiyle ateş etti

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:44 Kaynak: DHA
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